Нижегородская прокуратура проверит информацию о подмене тела перед погребением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Нижегородской области проверит информацию о подмене тела нижегородца перед погребением, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что тело умершего от ковида нижегородца подменили перед захоронением. "Прокуратурой области организована проверка по публикации СМИ о подмене тела умершего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ведомство проверит соблюдение законодательства о погребении и похоронном деле. "Надзорным органом будет дана оценка законности действий должностных лиц патологоанатомического отделения, сотрудников похоронной компании, при наличии оснований - рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.