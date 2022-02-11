В Калуге ребенок получил травмы после обрушения части остановки из-за скопившегося снега

КАЛУГА, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку из-за травмирования девочки 2008 года рождения при обрушении в Калуге части остановочного павильона от тяжести скопившегося снега. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК ФР.

"Организована процессуальная проверка, предусмотренная ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей")", - говорится в сообщении.

Установлено, что конструкция остановки у торгово-развлекательного центра "Калуга XXI век" на улице Кирова не выдержала тяжести снега и рухнула в момент, когда там находилась девочка 2008 года рождения. "Девочка была госпитализирована, после осмотра медицинскими работниками отпущена домой", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура Калуги также организовала проверку по факту обрушения конструкции остановки. По ее результатам в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.