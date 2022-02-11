Начальника отряда охраны управления Росгвардии по ЦФО подозревают в мошенничестве

ВЛАДИМИР, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении начальника отряда №3 военизированной охраны управления по ЦФО Центра охраны объектов промышленности ФГУП "Охрана" Росгвардии (ВОХР №3), который подозревается в мошенничестве при выплате зарплат и премиям подчиненным. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"Установлено, что в период с января 2019 года по февраль 2020-го фигурант, используя свои служебные полномочия начальника ВОХР №3, вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы отработанных его подчиненными сотрудниками дополнительных дежурствах. Сфабрикованные таким образом документы он направлял в бухгалтерию для начисления заработной платы за переработку, а также принимал решения о начислении таким сотрудникам дополнительных премий и иных стимулирующих выплат. После получения подчиненными сотрудниками заработной платы, обвиняемый требовал от них передачи ему соответствующей части денежных средств", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов следственный отдел МО МВД России "Ковровский" возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения").

Сейчас следствие устанавливает размер ущерба, причиненный государству. Расследование уголовного дела продолжается.