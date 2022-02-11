Житель Александрова получил пять месяцев ограничения свободы за покупку COVID-сертификата

ВЛАДИМИР, 11 февраля. /ТАСС/. Александровский городской суд Владимирской области приговорил местного жителя к пяти месяцам ограничения свободы за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").

"За приобретение у неустановленного лица в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа - сертификата о вакцинации COVID-19, который поступил в его личный кабинет в приложении "Госуслуги", а впоследствии был предоставлен им работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции, гражданин признан виновным и подвергнут наказанию в виде ограничения свободы на срок пять месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.