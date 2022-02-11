В Симферополе полицейский на автомобиле сбил ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором полицейский сбил 11-летнего мальчика. Ребенку оказали помощь, его здоровью ничего не угрожает, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"По предварительным данным установлено, что 10 февраля на улице Маршала Жукова Симферополя автомобиль под управлением сотрудника полиции сбил 11-летнего ребенка, который вне пешеходного перехода перебегал проезжую часть, выскочив из-за стоящего автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил ушиб голени, ему на месте была оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "алкогольного опьянения у водителя автомобиля не установлено". "Следователями следственного отдела по Железнодорожному району Симферополя проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается в пресс-релизе.