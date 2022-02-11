{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала

Процесс по делу Фургала начнется в Мособлсуде 21 февраля

Предварительное заседание пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Люберецкий городской суд Московской области 21 февраля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, процесс пройдет на выездных заседаниях в Московском областном суде.

На эту тему
Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала
Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

"Дело в отношении наших подзащитных будет рассматривать судья Люберецкого городского суда Цой Геннадий Алексеевич на выездном заседании в Московском областном суде. Предварительные слушания назначены на 11:00 21 февраля", - сказал собеседник агентства. Предварительное заседание пройдет в закрытом режиме.

Теги
РоссияДело в отношении Сергея Фургала
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Калмыкии
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования
Читать полностью