Процесс по делу Фургала начнется в Мособлсуде 21 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Люберецкий городской суд Московской области 21 февраля проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, процесс пройдет на выездных заседаниях в Московском областном суде.