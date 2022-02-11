Глава СК поручил доложить о происшествиях с мигрантами в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ряда происшествий с участием мигрантов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве А. А. Стрижову представить доклад о происшествии в столице с участием мигрантов", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, 9 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные распивают алкоголь на детской площадке в районе Пролетарского проспекта. Полицейские, приехавшие на вызов, установили двоих мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям и оказали сопротивление. Полицейские обратились за медицинской помощью, врачи диагностировали у них ушибы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

"В ходе допроса они полностью признали свою вину. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо этого в районе Кунцево Западного административного округа Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов, в ходе которой они использовали биты и палки. По указанному факту также будет представлен доклад председателю СК России", - заключили в пресс-службе.