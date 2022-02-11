Прокуратура проверяет информацию о директоре ростовской школы, скрывавшей избиения детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области проводит проверку информации о директоре одной из школ, которая якобы скрывала факты избиения детей одной из матерей школьников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что директор школы в хуторе Зайцевка Ростовской области, зная о фактах избиения одной из матерей учащихся, длительное время скрывала это от правоохранительных органов.

"В СМИ распространяется информация о том, что в одном из районов области директор школы скрывала факты избиений детей, совершаемых ее подругой. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию родителей, а также должностных лиц органов системы профилактики.