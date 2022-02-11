В Туле осудили трех человек, помогавших Навальному получать выписки с телефонных счетов

ТУЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Тулы признал виновными в нелегальном получении информации и подделке документов трех мужчин, которые помогали Алексею Навальному незаконно получать выписки с телефонных счетов, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они получили от двух до трех лет колонии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"Игорю Зайцеву и Петру Каткову назначено наказание в колонии-поселения в виде двух лет лишения свободы каждому со штрафом в размере 90 тыс. рублей. Александр Зеленцов также признан виновным в совершении преступлений и приговорен к лишению свободы на три года. Однако на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Кировского районного суда города Екатеринбурга от 3 июня 2021 года, Зеленцов приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Уголовное дело в отношении Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игорь Зайцева поступило в производство Центрального районного суда Тулы. Подсудимым вменяли преступления по части 1 статьи 138 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков"). По данным следствия, подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров граждан. Двое из фигурантов дела находились под домашним арестом, еще один отбывает наказание по другому приговору суда.

"Мера пресечения осужденным Зайцеву и Каткову до вступления приговора в законную оставлена прежней - в виде домашнего ареста. Мера пресечения Зеленцову избрана в виде заключению под стражу, он взят под стражу в зале суда", - уточнили в суде.

По данным Telegram-канала Baza, подсудимые являлись сотрудниками частного детективного агентства, с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Отмечается, что в последующем они якобы продавали эти данные "клиентам" в даркнете, не зная, чьи биллинги им заказывают.