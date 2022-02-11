{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего мальчика

ЧП произошло на перегоне Лахта - Новая деревня, в связи с инцидентом проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Шестилетний ребенок попал под электропоезд на севере Петербурга. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия, сообщили в пятницу ТАСС в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Трагедия произошла около 18:00 на перегоне Лахта - Новая деревня. Прибывшие на место медики не успели помочь ребенку, он скончался", - сказал собеседник агентства.

В Западном межрегиональном следственном управлении СК уточнили место происшествия - 16-й км указанного перегона. По данным доследственной проверки, поезд зацепил мальчика в тот момент, когда он пытался перебежать железнодорожные пути. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

По факту происшествия организовала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Москву транспортируют многодетную мать из Ингушетии, впавшую в кому после родов
Женщина находится в коме с конца ноября
Читать полностью