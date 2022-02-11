В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего мальчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Шестилетний ребенок попал под электропоезд на севере Петербурга. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия, сообщили в пятницу ТАСС в управлении МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Трагедия произошла около 18:00 на перегоне Лахта - Новая деревня. Прибывшие на место медики не успели помочь ребенку, он скончался", - сказал собеседник агентства.

В Западном межрегиональном следственном управлении СК уточнили место происшествия - 16-й км указанного перегона. По данным доследственной проверки, поезд зацепил мальчика в тот момент, когда он пытался перебежать железнодорожные пути. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

По факту происшествия организовала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.