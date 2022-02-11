В Москву транспортируют многодетную мать из Ингушетии, впавшую в кому после родов

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии транспортируют из республики в Москву многодетную мать, которая впала в состояние комы в конце ноября после родов из-за халатности врачей перинатального центра региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором родственники одной из пациенток перинатального центра сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. По данным пресс-службы правительства региона, женщине поставлен диагноз "гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз".

"14 февраля планируется транспортировка пациентки Ингушской республиканской клинической больницы Мадины Аушевой в Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России города Москвы. Сопровождение обеспечат специализированные бригады республиканского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Как сообщается, состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильно тяжелое.

18 января в перинатальном центре сменили главврача, а следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело. 4 февраля главой региона Махмуд-Али Калиматовым было принято решение о смене руководства в республиканском Минздраве, исполняющим обязанности министра был назначен бывший главврач Детской республиканской клинической больницы Магомед-Башир Балаев.