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В Подмосковье обрушился бетонный забор строящегося комплекса. Два человека под завалами

Еще двоих вытащили из под завалов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Три пролета бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса обрушились в подмосковном поселке Селятино, из-под завалов достали двух человек, еще двое находятся там. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В поселке Селятино СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса, в результате два человека извлечены из-под завала, двоих ищут спасатели", - сказал собеседник агентства.

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