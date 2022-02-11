Fox: число раненых при стрельбе в Финиксе возросло до 10

ТАСС, 11 февраля. Девять полицейских и еще одна женщина получили ранения в результате инцидента со стрельбой в американском городе Финикс (штат Аризона). Об этом в пятницу сообщило местное подразделение телекомпании Fox.

Ранее поступала информация о шести пострадавших.

По данным телеканала, подозреваемый, который ранее забаррикадировался в здании, погиб. Как отмечается, все окна в здании были выбиты в ходе перестрелки. Состояние одного из пострадавших сотрудников полиции оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Ситуация <...> разрешилась. Угрозы населению нет. Пока на месте работают следователи, территория будет перекрыта", - говорится в публикации полиции Финикса в Twitter.

Как сообщалось ранее, полицейские прибыли на место происшествия после поступления сообщений о стрельбе. Подозреваемый открыл огонь, когда один из стражей порядка подошел к дому.