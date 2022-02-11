Причиной обрушения забора на стройке в Подмосковье стало нарушение техники безопасности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Нарушение техники безопасности стало причиной обрушения трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в поселке Селятино, в результате чего погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, к обрушению с жертвами и пострадавшими привело нарушение техники безопасности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, в результате обрушения, предварительно, под завалами оказались рабочие, число которых устанавливается. На место происшествия направлены опытные следователи и криминалисты ведомства.

Информация об обрушении трех пролетов бетонного забора на стройке торгового комплекса в СНТ "Отрадное" поступила в 21:05 мск. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. Работа пожарно-спасательных подразделений на месте ЧП продолжается. По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.