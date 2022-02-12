Маршрутка и два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Маршрутка без пассажиров и две машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 24-м км Минского шоссе в городском округе Одинцово. "Водитель маршрутного транспортного средства "Мерседес" (без пассажиров) совершил попутное столкновение с автомобилями "Форд" и "Вольво". В результате ДТП погиб водитель маршрутки 1962 года рождения", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.