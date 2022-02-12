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В красноярском Минусинске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

Жителей оповестят о возникновении опасных явлений

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в городе Минусинске Красноярского края в связи с образованием наледи на реке, что создает угрозу подтоплений. Об этом в субботу сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета.

"В связи с образованием наледи на реке Минусинка в городе Минусинске и угрозой возникновения заторов при проходе воды по руслу, во избежание негативных последствий <… > объявлен режим функционирования "повышенная готовность", - говорится в сообщении ЕДДС.

Население будет оповещено о возникновении опасных явлений.

В пятницу аналогичный режим был введен на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского района. Угроза подтопления возникла в связи с резким подъемом уровня воды в реке Енисей.

Минусинск - город на юге Красноярского края, в нем проживают почти 68 тыс. человек.

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