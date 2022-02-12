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СК возбудил дело по факту гибели рабочих на стройке в Подмосковье

Проведут четыре судебно-медицинские экспертизы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обрушения трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в подмосковном поселке Селятино. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (ч. 3 ст. 216 УК РФ)", - сообщила она.

С участием следователей-криминалистов произвели осмотр места обрушения, строительного городка, изъяли проектную и исполнительную документацию, а также иные документы. Назначили четыре судебно-медицинские экспертизы.

Вечером 11 февраля при работах по установке ограждения на стройке торгового комплекса в СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора в траншею, где были рабочие. В результате ЧП погибли двое рабочих, трое пострадали, их госпитализировали. Прокуратура организовала проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

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