В воздухе Красноярска выявили превышение нормы вредных веществ до 2,6 раза

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 12 февраля превышение до 2,6 раза предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Красноярска, где действует режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Режим действует в Красноярске с 10 февраля до вечера 12 февраля. Его ввели уже в четвертый раз с начала 2022 года. В 2021 году режим вводился 15 раз.

"12 февраля 2022 года в Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по оксиду азота в 1,8 раза, диоксиду азота - в 2,3 раза, по взвешенным частицам РМ10 - в 1,4 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 - в 2,6 раза", - говорится в сообщении.

Превышение нормы также зарегистрировали в Назарово - в 1,4 раза по взвешенным частицам РМ2.5.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В период действия неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.