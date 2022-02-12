Полиция в Москве проверяет факты "минирований" дипмиссий Таджикистана, Узбекистана и США

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московская полиция проводит проверку после сообщений о "минировании" посольств и консульств Таджикистана, Узбекистана и США, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В пятницу на электронную почту ФСБ от мужчины поступили два письма о том, что его 44-летним сообщником заложены рюкзаки с взрывчатками в посольстве и генконсульстве Таджикистана, посольстве и консульском отделе посольства Узбекистана и в посольстве США", - сообщил источник.

Также были "заминированы" ЦБ России и Красная площадь. Все здания были обследованы кинологами, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась. "Полиция начала проверки по данным сообщениям", - сказал собеседник.