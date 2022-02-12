В больнице умер третий рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Один из рабочих, госпитализированных после обрушения бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в поселке Селятино, умер в больнице. Таким образом, число погибших увеличилось до трех человек. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Один из троих госпитализированных рабочих находился в тяжелом состоянии и умер сегодня утром", - сказал собеседник.

Вечером 11 февраля при работах по установке ограждения на стройке торгового комплекса в СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора в траншею, где были рабочие. В результате ЧП на месте погибли двое рабочих. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (ч. 3 ст. 216 УК РФ), прокуратура поставила ход расследования на контроль. Также прокуратура организовала проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.