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В ДТП с маршруткой на Кубани погиб человек

Пятеро пострадали

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Столкновение маршрутного автомобиля и легковушки произошло в районе поселка Нижневеденеевский в Краснодарском крае, в результате погиб один человек, пятерых доставили в больницу, сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в субботу.

"Произошло ДТП в районе 16-го км автодороги "Белореченск - Рязанская" (в районе п. Нижневеденеевский) с участием легкового автомобиля Lada Priora и маршрутного автомобиля Газель. Пять человек доставлены в лечебное учреждение для обследования. В автомобиле Lada Priora водитель погиб на месте ДТП", - говорится в сообщении ведомства.

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