В Дагестане возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейского

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 февраля в Махачкале в районе Ипподрома, на улице Насрутдинова, оперативные уполномоченные по контролю за оборотом наркотиков проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, занимающихся распространением наркотиков.

"Мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности умышленно неоднократно нанес имевшимся при себе ножом удары в область грудной клетки одному из сотрудников полиции и скрылся с места преступления", - добавили в пресс-службе.

Потерпевшего доставили в больницу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление и задержание совершившего преступление.