В Наро-Фоминске при обрушении на стройке один рабочий получил травмы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Один рабочий попал в больницу в результате произошедшего накануне обрушения на стройке в Наро-Фоминске, пациент в стабильном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что один человек, госпитализированный после происшествия на стройке, погиб.

"В настоящий момент в результате происшествия в Наро-Фоминске в больнице Минздрава Московской области находится один человек. Пациент в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что два человека погибли на месте, один попал в больницу и еще один рабочий отказался от госпитализации.

Вечером 11 февраля при работах по установке ограждения на стройке торгового комплекса в СНТ "Отрадное" обрушились три пролета бетонного забора в траншею, где были рабочие. В результате ЧП на месте погибли двое рабочих. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (ч. 3 ст. 216 УК РФ), прокуратура поставила ход расследования на контроль. Также прокуратура организовала проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.