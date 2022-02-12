Снежная масса упала с крыши на коляску с двухмесячным ребенком в Кирове

ТАСС, 12 февраля. Снег сошел с крыши одноэтажного магазина на коляску с двухмесячным ребенком в Кирове, мальчик доставлен в больницу на обследование. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

"По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока прокуратура Первомайского района Кирова проводит проверку исполнения законодательства в сфере зимнего содержания территорий общего пользования, дворовых территорий. Основанием к этому послужили обстоятельства схода 12 февраля снежной массы на детскую коляску с двухмесячным ребенком с крыши одноэтажного магазина, расположенного по улице Милицейской в Кирове. Ребенок доставлен для обследования в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент происшествия мать мальчика находилась в магазине. На место выехал прокурор Первомайского района. Во время проверки надзорное ведомство оценит исполнение ответственными лицами обязанностей по очистке крыши магазина от снега, надели и сосулек.

Следователи также начали доследственную проверку, во время которой установят обстоятельства инцидента и лица, ответственные за своевременную очистку крыши, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.