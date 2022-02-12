Раненый в Энгельсе мальчик находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 12 февраля. Пятилетний ребенок, получивший множественные колото-резаные раны в Энгельсе в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии, медики консультируются с московскими врачами по дальнейшей тактике лечения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области в субботу.

Ранее власти отмечали, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

"Состояние мальчика, получившего множественные колото-резаные раны, врачами оценивается как тяжелое. В настоящее время ребенок находится на лечении в областной детской клинической больнице. Врачами клиники проведено несколько операций. По тактике послеоперационного лечения проводятся консультации с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что сейчас транспортировать мальчика в московскую клинику невозможно из-за его тяжелого состояния.