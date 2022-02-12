При пожаре в отеле в центре Барселоны пострадали шесть человек

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в субботу в результате пожара, произошедшего в отеле в центре испанского города Барселона. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, возгорание началось в отеле Coronado в районе 13:00 по местному времени (15:00 мск). К месту инцидента прибыли десять пожарных расчетов. Постояльцы гостиницы были эвакуированы.

Причины возгорания пока неизвестны.

По данным главного управления гражданской защиты Каталонии, пожар уже потушен.