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При пожаре в отеле в центре Барселоны пострадали шесть человек

По данным главного управления гражданской защиты Каталонии, пожар уже потушен

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в субботу в результате пожара, произошедшего в отеле в центре испанского города Барселона. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, возгорание началось в отеле Coronado в районе 13:00 по местному времени (15:00 мск). К месту инцидента прибыли десять пожарных расчетов. Постояльцы гостиницы были эвакуированы.

Причины возгорания пока неизвестны.

По данным главного управления гражданской защиты Каталонии, пожар уже потушен.

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