В Подмосковье крыша жилого дома загорелась на площади 900 кв. м

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Площадь пожара, охватившего крышу жилого дома в подмосковном Орехово-Зуеве, возросла в три раза, до 900 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Тушение пожара осложняют деревянные перекрытия кровли. Площадь пожара увеличилась до 900 кв. м" - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 300 кв. м.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме. На место происшествия выехал Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

В субботу в 16:11 поступило сообщение о возгорании на кровле жилого многоквартирного дома по адресу: Орехово-Зуево, ул. Ленина, 34. Горит четырехэтажный кирпичный двухподъездный дом. На месте работают пожарные, ведется тушение.