В Сочи эвакуируют жильцов многоквартирного дома в связи с обнаружением в нем трещин

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение об эвакуации 60 жильцов многоквартирного дома, в котором в связи с просадкой грунта обнаружены трещины, сообщили в субботу журналистам в администрации города-курорта.

"В связи с просадкой грунта в доме обнаружены трещины. На месте развернут межведомственный оперативный штаб, которым на месте руководит глава города Сочи Алексей Копайгородский. Принято решение об эвакуации жильцов двух подъездов - первого и второго в связи с их просадкой. Остальные подъезды не эвакуируют", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что в этих подъездах живут около 60 человек.

Эксперты установят точную причину произошедшего. Многоквартирный жилой дом из шести подъездов на улице Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Известно, что первый и второй подъезды в доме были построены на ленточном фундаменте, остальные - на сваях.

"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", - цитирует главу Сочи пресс-служба.

Сотрудники полиции обеспечивают безопасности граждан и сохранность личного имущества, ресурсоснабжающие организации готовы отключить дом от сетей в случае необходимости, добавили в пресс-службе города-курорта.