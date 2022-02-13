В якутском селе во время пожара погибли шесть человек

ТАСС, 13 февраля. Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли во время пожара в жилом доме в якутском селе Сунтар в ночь с 12 на 13 февраля. Прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Сунтарского района организовала проверку по факту пожара в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в селе Сунтар в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года. В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Сунтарского района, причины пожара устанавливаются.

По данным территориального управления МЧС площадь пожара составила 70 кв. метров. Проводится разборка места происшествия.