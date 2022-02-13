В акватории Берингова моря у Камчатки ожидаются волны высотой до 10 метров

ТАСС, 13 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря на Камчатке из-за волн высотой до 10 метров. Об этом сообщается в воскресенье на сайте территориального управления МЧС.

"В середине ночи 14 февраля в акватории Тихого океана, в подрайоне 11314, прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров с распространением днем 14 февраля 2022 года в Берингово море, в район 11290, а также подрайоны 11311 и 11312 (Алеутский муниципальный округ). Ночью 15 февраля 2022 года волнение распространится в районы 11270 (Карагинский муниципальный район) и 11280 (Олюторский муниципальный район) Берингова моря. Явление сохранится до конца суток 15 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Ветровое волнение моря не представляет угрозы для прибрежных населенных пунктов. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в этих районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. МЧС готово оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.