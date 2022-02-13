После нападения стаи собак на девочку в Оренбурге возбудили уголовное дело о халатности

ОРЕНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц управления ЖКХ мэрии Оренбурга после того, как стая бездомных собак напала на ребенка. Чиновники не организовали работы по отлову безнадзорных животных, сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК России по Оренбургской области.

"Незаконные и халатные действия должностных лиц УЖКХ администрации Оренбурга повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении малолетней жительнице Оренбурга телесных повреждений в результате нападения на последнюю стаи бездомных собак на улице Бебеля", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки информации о нападении возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Следователи считают, что сотрудники администрации должны были организовать отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. Их действиям дадут юридическую оценку, устанавливаются причины и условия, которые привели к возникновению проблемы.

На сайте прокуратуры Оренбургской области уточняется, что нападение произошло 12 февраля. Девочке 13 лет, она получила травмы. "Прокуратурой области установлен контроль за расследованием уголовного дела по факту нападения безнадзорных животных на ребенка", - говорится в сообщении ведомства.