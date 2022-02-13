При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка

ТАСС, 13 февраля. Две девочки и два мальчика в возрасте до 10 лет погибли при пожаре в частном доме в Юрьевце в Ивановской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В ходе тушения было обнаружено четыре тела, это дети до 10 лет. Два мальчика и две девочки", - сказали в пресс-службе.

Предварительно, пожар на площади 50 кв. м произошел в частном доме утром 3 февраля в Юрьевце, пожарные прибыли через несколько минут после поступления сообщения. В пресс-службе отметили, что предварительная причина пожара еще не установлена, о родителях погибших не сообщается.