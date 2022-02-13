Самолет SkyUP сел в Кишиневе вместо Киева из-за запрета на вход в небо Украины

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.

"В соответствии с требованиями владельца самолета самолет SkyUP UR-SQO, совершавший рейс из Фуншала (Мадейра, Португалия) в Борисполь, номер рейса PQ0902, был вынужден приземлиться в Кишиневе (Республика Молдавия)", - сообщает SkyUP на своем сайте. Инцидент произошел 12 февраля, уточняет компания, которая сообщила о нем только сейчас. "Компания, предоставляющая самолет в лизинг, резидент Ирландии, информировала авиаперевозчика о немедленном запрете PQ0902 на вхождение самолета в украинское авиационное пространство", - сообщает SkyUP.

"Несмотря на попытки авиакомпании и готовность правительственных органов Украины установить контакт с лизингодателем, владелец самолета ответил категорическим отказом как раз в момент, когда самолет был готов направиться в Киев", - добавляет украинская авиакомпания. Она указала, что смогла договориться о посадке самолета в ближайшем от него аэропорту столицы Молдавии Кишинева и организовать перевозку пассажиров в Киев.

Голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты над воздушным пространством Украины.