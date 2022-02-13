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Обновлено 

Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Свердловской области

По информации источника, его задержали
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

ТАСС, 13 февраля. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области. Он задержан. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются", - сообщил он. "[Подозреваемый] мужчина задержан", - отметил источник.

По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, на улице пострадавших нет. На данный момент ТАСС не располагает информацией о том, что произошло в квартире.

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