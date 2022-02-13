В Сочи проводится проверка по факту смерти рэпера из Хакасии Владимира Богданова

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Следователи в Сочи проводят доследственную проверку после обнаружения тела погибшего мужчины, сообщили ТАСС в воскресенье в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

"Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение комплекса экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в Сочи на съемном жилье нашли мертвым 32-летнего рэпера из Хакасии Владимира Богданова, известного под творческим псевдонимом Рикосан, который перестал выходить на связь с близкими 1 февраля. В Сочи он проживал последние несколько последних месяцев.

Богданов - уроженец Абакана, музыкант неоднократно участвовал в различных хип-хоп фестивалях, становился победителем некоторых рэперских турниров.