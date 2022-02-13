Тело матери детей, погибших при пожаре под Иваново, обнаружили в сгоревшем доме

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в частном доме в Юрьевце в Ивановской области, где ранее обнаружили тела четырех детей, увеличилось до пяти человек. Спасатели обнаружили тело их матери, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Обнаружено тело еще одного человека, это женщина 1991 года рождения", - сказали в пресс-службе, отметив, что тело принадлежит матери детей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ивановской области, семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2020 года, дети росли в антисанитарных условиях. Соцработники регулярно проводили профилактические проверки, последняя была в феврале. По предварительным данным уполномоченной по правам ребенка в Ивановской области Татьяны Океанской, мать одна воспитывала детей.

По информации департамента соцзащиты Ивановской области, семья являлась малоимущей, сведений о ненадлежащем исполнении матерью обязанностей не поступало. "Семья не была отнесена к категории семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с чем не передавалась на учет в органы опеки и попечительства", - сообщили ТАСС в департаменте.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка в возрасте от одного года до десяти лет погибли 13 февраля при пожаре в частном доме в Юрьевеце. Предварительная причина пожара пока не установлена. По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ), на месте происшествия работают сотрудники полиции, начальник следственного управления СК России по региону и прокурор Ивановской области.