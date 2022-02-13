Открывший стрельбу в Свердловской области мужчина убил свою жену

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мужчина, который открыл стрельбу в Среднеуральске в Свердловской области, застрелил свою жену. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Задержанным оказался ранее не судимый местный житель 1954 года рождения, а убитой женщиной - его супруга 1956 года рождения, оба пенсионеры. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Ствол" изъят", - сообщил он.

Как добавил Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции в 13:12 (11:12 мск) от гражданина, который знаком с подозреваемым. Сообщалось, что мужчина убил супругу и то же самое планирует сделать с собой. Микрорайон происшествия оцепили, было задействовано около 60 полицейских. Представители МВД на протяжении двух часов вели переговоры с подозреваемым, чтобы он добровольно сдался. После этого гражданина удалось задержать, сопротивление он не оказывал, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Горелых также уточнил, что стрельбы из окна по прохожим не было. "Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один - в супругу, еще один - в шкаф). Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела. В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого. Полицейское оцепление в микрорайоне ЧП снято", - отметил Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

По его словам, при осмотре квартиры, где проживали супруги, изъяли вещественные доказательства, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тело умершей направилио на экспертизу. В отношении фигуранта дела планируется проведение судебной психиатрической экспертизы. В качестве основной версии случившегося рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления алкоголем.