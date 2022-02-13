Второе уголовное дело возбудили после пожара в доме под Иваново

ТАСС, 13 февраля. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту пожара в частном доме в Юрьевце, в результате которого погибли четверо детей и их мать. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба облпрокуратуры.

"Материалы прокурорский проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверки установлено, что органы опеки и попечительства, а также полиция не принимали необходимых мер, направленных на защиту прав детей.

Как сообщалось, что четыре ребенка в возрасте от одного года до десяти лет и их мать погибли в воскресенье утром при пожаре в частном доме в Юрьевце Ивановской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2020 года, являлась малоимущей. В региональный департамент соцзащиты сведений о ненадлежащем исполнении матерью обязанностей не поступало.