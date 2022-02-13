В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТБИЛИСИ, 13 февраля. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2. Ранее сообщалось о магнитуде 5,8, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Землетрясение произошло в 22:25 по местному времени (21:25 мск). Эпицентр - село Самеба, расположенное на юге Грузии неподалеку от границы с Арменией. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Жители Тбилиси вышли на улицы.