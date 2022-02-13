МЧС Армении сообщает о землетрясении магнитудой 5,2

ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в северных районах Армении. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Сегодня в 22:25 (21:25 мск - прим. ТАСС) было зарегистрировано землетрясение в 16 км к северо-востоку от города Бавра на армяно-грузинской границе. Очаг землятресения магнитудой 5,2 находился на глубине 10 км", - говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС уточнили, что подземные толчки ощущались в Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областях Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее в воскресенье Центр сейсмического мониторинга Грузии сообщил о землетрясении магнитудой 6,2, которое произошло в 22:25 (21:25 мск) около села Самеба в 30 км к югу от Тбилиси.