В Италии за день произошло три землетрясения магнитудой до 4,1

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. Три подземных толчка магнитудой от 2,2 до 4,1 были зарегистрированы в Италии в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, самый сильный из толчков зарегистрирован в 20:47 (22:47 мск). Эпицентр располагался в 25 км от города Реджо-Эмилия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 15 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Последнее мощное землетрясение в Италии произошло в конце августа 2016 года в районе города Аматриче, на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо. Тогда погибли 299 человек.

Ранее в воскресенье мощное землетрясение произошло на юге Грузии. Первый толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в 22:25 по местному времени (21:25 мск) в районе села Самеба на юге страны, затем последовало два афтершока. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. Землетрясение ощущалось также в северных районах Армении и на западе Азербайджана.