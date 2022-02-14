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В Иркутской области произошел пожар на свиноферме

Погибло около 200 свиней

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Пожар на площади 600 кв. м произошел на свиноферме в Иркутской области, погибло около 200 свиней. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар на площади 600 кв. м на свиноферме в селе Каменка Боханского района ликвидировали пожарные сегодня ночью. <...> На момент обнаружения пожара здание было охвачено огнем, внутри находилось более 200 голов свиней. 20 голов удалось спасти работникам предприятия. <...> Здание свинофермы повреждено на площади 600 кв. м, погибло около 200 животных", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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