В Иркутской области произошло ДТП с двумя маршрутками

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в ночь на понедельник в Иркутской области, в результате четыре человека госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Пострадали четыре человека - по двое из каждого автобуса, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на автомобильной дороге Качуг - Жигалово. Столкнулись микроавтобусы Toyota Hiace. По предварительной информации, причиной ДТП стал скот, который вышел на дорогу.