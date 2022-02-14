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В Иркутской области произошло ДТП с двумя маршрутками

Пострадали четыре человека

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в ночь на понедельник в Иркутской области, в результате четыре человека госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Пострадали четыре человека - по двое из каждого автобуса, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на автомобильной дороге Качуг - Жигалово. Столкнулись микроавтобусы Toyota Hiace. По предварительной информации, причиной ДТП стал скот, который вышел на дорогу.

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