В крупном поселке в Кузбассе сгорел единственный храм

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Единственный православный храм сгорел ночью в понедельник в районном центре Яйского муниципального округа Кузбасса - в поселке Яя, где проживают свыше 10 тыс. человек. В результате пожара обрушилась кровля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Площадь пожара составила 220 кв. м, обгорели стены, обрушилась кровля. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 12 человек и пять единиц техники", - рассказали в пресс-службе.

На ликвидацию возгорания потребовалось около трех часов, точная причина пожара устанавливается. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Кузбасской митрополии, рассматривается версия поджога.

"По свидетельству настоятеля и очевидцев, возгорание началось с колокольни, поэтому на приходе переживают, что это может быть поджог, такая версия рассматривается. Это единственный в поселке храм, это районный центр, на богослужения в воскресный день порядка 200 человек собиралось", - рассказали в пресс-службе.

Церковный приход в Яя был восстановлен в 1990-х годах и стал правоприемником церкви Онуфрия Великого, которую построили в поселке еще в середине XIX века, но она была ликвидирована в советские годы. После того, как причины пожара будут установлены, православный храм планируют восстановить.