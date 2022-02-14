В Бурятии мужчина ранил из ружья двух подростков

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Бурятии, ранившего из огнестрельного оружия двух подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в понедельник в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

"14 февраля ночью в Петропавловскую центральную районную больницу госпитализированы два мальчика, 14 и 16 лет, с огнестрельными ранениями нижних конечностей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний отчим пострадавших детей", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мужчина не застал дома свою сожительницу - мать подростков. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он устроил скандал и выстрелил из ружья в одного ребенка, защищавшего мать, а затем во второго. Дробь попала мальчикам в ноги.

"После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан, - отметили в ведомстве. - По данным полиции, семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на профилактических учетах не состояла".

По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, слова которой передали журналистам в пресс-службе правительства, специалисты Петропавловской центральной районной больницы купировали геморрагический шок, провели противошоковые мероприятия. "Идет взаимодействие Территориального центра медицины катастроф с Детской республиканской клинической больницей (ДРКБ). В 09:30 (05:30 мск) вылетел санитарный борт. Пациенты стабилизированы и будут транспортированы в ДРКБ. Большая мультидисциплинарная бригада хирургов уже готова для того, чтобы провести необходимые манипуляции - операцию", - заявила Лудупова.