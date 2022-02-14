В Забайкалье один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, 10 пострадали в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса на федеральной трассе Чита - Забайкальск в Могойтуйском районе Забайкальского края, сообщила ТАСС пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В ДТП недалеко от поселка Могойтуй пострадали 11 человек - один погиб на месте, девять доставлены в Агинскую центральную районную больницу, в том числе один ребенок, который после осмотра специалистами направлен на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное. Восемь пострадавших с различными травмами госпитализированы, проходят все необходимые обследования для выбора алгоритма лечения. Один пострадавший от госпитализации отказался. Привлечение сил санитарной авиации не потребовалось. Ситуация находится на контроле", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным краевого УМВД, водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Fiat. "В салоне микроавтобуса находились восемь человек, их и водителя доставили в районную больницу для обследования. Среди пассажиров был семилетний ребенок, он уже осмотрен врачами, травм не обнаружено. На месте ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель иномарки также доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.