Жителя Китая приговорили к одному году тюрьмы за подделку олимпийских сувениров

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Пекине приговорил гражданина КНР к одному году тюрьмы за производство и продажу поддельных сувениров - символов зимней Олимпиады, проходящей в столице Китая. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил представитель отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая Тан Чжаочжи.

"Подозреваемый по фамилии Жэнь приговорен к одному году тюремного заключения и оштрафован на 40 тыс. юаней ($6,3 тыс - прим. ТАСС)", - сказал Тан Чжаочжи.

По его словам, это первое уголовное дело о нарушении авторских прав на изображение олимпийских талисманов - панды Бин Дуньдунь и красного фонарика Сюэ Жунжун.

Товары с олимпийской символикой пользуются большой популярностью у китайцев. Люди стоят в длинных очередях, чтобы заполучить сувенир на память об Олимпиаде. Власти КНР строго следят за соблюдением авторских прав на данную продукцию.