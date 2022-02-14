На Ямале совершил аварийную посадку вертолет Utair с 18 пассажирами

ТАСС, 14 февраля. Вертолет Ми-8 с 18 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале, пострадавших нет и находятся на связи. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"В Тазовском районе в 120 км севернее населенного пункта Тазовский вертолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в поле. На его борту находились 18 пассажиров. Все они живы, никому из них помощь не нужна, находятся на связи", - сказал источник.

По его словам, их эвакуируют другим вертолетом авиакомпании.

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердили ТАСС информацию о посадке вертолета. Там уточнили, что авиакомпания готовит борт, который вылетит из Нового Уренгоя и вывезет пассажиров вертолета с места посадки.