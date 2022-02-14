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В Париже полиция обезвредила вооруженного ножом мужчину

Инцидент произошел в регионе Иль-де-Франс

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина в понедельник угрожал сотрудникам полиции в Париже, он был обезврежен. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Сегодня около 07:00 (09:00 мск - прим. ТАСС) полицейский патруль подвергся угрозам со стороны человека, вооруженного ножом, в общественном транспорте в [столичном] регионе Иль-де-Франс. Полиция применила оружие, тем самым устранив любую опасность как для себя, так и для путешественников", - написал министр на своей странице в Twitter.

Другие обстоятельства инцидента не приводятся. О состоянии нападавшего также ничего не известно.

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