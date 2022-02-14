Суд в Екатеринбурге признал виновными участников хакерской группировки Lurk

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга нашел представленные обвинением доказательства достаточными для признания вины организатора и участников хакерской группировки Lurk в инкриминируемых им преступлениях, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми. Оценив доказательства, суд находит их достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимых", - сказала судья.

Фигуранты обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иным крупным компаниям на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых 21 человек, еще один скрылся и находится в розыске.

В зависимости от роли каждого участникам группировки инкриминируется ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц"), ст. 210 УК РФ ("Организация либо участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").